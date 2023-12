Show di magia a Bottagna

Iniziano oggi alle 17,30 gli spettacoli di magia di ’Abacadabra show’ a Bottagna in via Provinciale. Un grande spettacolo che terrà con il fiato sospeso grandi e piccini, uno show capace di trasportare il pubblico nel mondo dell’illusionismo e dei giochi di prestigio. Un mix di apparizioni, sparizioni, trasformazioni, anche esperimenti di suggestione ipnotica e tanta comicità. La priorità dello spettacolo è coinvolgere gli spettatori in un viaggio all’interno del mondo della magia. Biglietteria aperta 50 minuti prima dello spettacolo.