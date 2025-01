Serata Smash per i giovanissimi

Appuntamenti del fine settimana al Jux Tap di Sarzana. Si inizia stasera con Smash, notte evento dedicata al popolo di giovani e giovanissimi della Gen Z (over 18). Il popolare dj ligure Bibog insieme alla sua inconfondibile firma musicale sale di nuovo in cattedra al fianco di Leonardo Barattini e Eva Bertera; musica hip hop, trap e di tendenza, inizio dalle 23. Andrea Secci, show man di Radio Nostalgia, sarà il mattatore dell’appuntamento del sabato notte rivolto ad un pubblico adulto: domani dalle 21 si parte con la cena su prenotazione, una delle novità di questa stagione. In consolle, insieme a Secci, per tutta la notte il team dj formato da Luca Giorgi, Mirko Martini e Noewris. E’ possibile prenotare ogni venerdi e sabato il servizio navetta da e per il Jux Tap contattando direttamente il locale al 329 1114728 e 393 9093597.