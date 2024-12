Seduta di consiglio su aliquote Imu e Irpef

Consiglio comunale domani alle 20.30 nella sala Pentagona. Oltre alle comunicazioni della sindaca, si discuterà l’interrogazione di Enrico Vesco sul gruppo di volontari Lunezia e su via Marzano, le aliquote Imu e Irpef 2025, la nomina del revisore dei conti per il prossimo triennio, il regolamento comunale di toponomastica e numerazione civica. All’ordine del giorno anche il nuovo regolamento sull’istituzione e funzionamento dei comitati di zona. Poi spazio alle mozioni dei consiglieri Paolo Magliani e Enrico Vesco sulla devoluzione dell’indennità del presidente del consiglio comunale alle associazioni Croce Verde e Humanitas (elezione prevista nel corso della sedura). Da parte di Vesco anche un’interrogazione su via Predellara. Infine la mozione della capogruppo di maggioranza Carmela Bianchini per una rinegoziazione delle tariffe idriche. Seduta in diretta streaming YouTube ’Consiglio comunale Arcola 18-12-2024’.