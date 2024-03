Scuola allagata a causa di un guasto: amara sorpresa all’arrivo in classe, stop alle lezioni per due giornate

Castelnuovo Magra, 22 marzo 2024 – Tutti a casa , la scuola è finita sott’acqua. La sorpresa e il disagio, soprattutto per le famiglie che hanno dovuto organizzare in fretta la mattinata iniziata con il passo sbagliato, l’hanno avuta gli studenti della scuola media "Dante Alighieri" di Castelnuovo Magra che ieri mattina sono stati rimandati a casa perchè l’e dificio si è allagato. Resteranno in "vacanza" anche oggi oltre a sabato. comunque giornata di stop delle lezioni. Da oggi i dipendenti della scuola e comunali oltre a qualche ditta esterna e volontari dovranno asciugare tutte le aule, corridoi, bagni, laboratori e mensa andati letteralmente a lago a causa della rottura di un flessibile di un rubinetto che ha fatto uscire senza sosta migliaia di litri di acqua con notevoli conseguenze.

E’ probabile che il guasto si sia verificato mercoledì sera, comunque dopo la chiusura pomeridiana dell’edificio, e così per ore e ore l’acqua è sgorgata allagando gli spazi. Ieri mattina intorno alle 7 la prima dipendente della scuola quando è arrivata al parcheggio ha notato delle pozze di acqua all’esterno e tenendo conto della nottata senza neppure una nuvola ha immediatamente capito che fosse accaduto qualcosa. Infatti appena ha aperto la porta che si affaccia sull’esterno della scuola si è trovata davanti a un fiume.

Ha così immediatamente avvisato i colleghi, la dirigente scolastica Paola Di Fresco e il sindaco Daniele Montebello che ha messo in moto l’ufficio tecnico. Un orario però ormai prossimo all’arrivo dei ragazzi sia sul pullmino che accompagnati dai genitori quindi dopo pochi minuti dalla scoperta del danno la scuola ha iniziato a animarsi di ragazzi e docenti. Per tutti è scattato il divieto di entrare, per evitare situazioni di pericolo tenendo conto dell’alta scivolosità dei pavimenti. Sul momento si è avuto anche l’amaro pensiero di un atto vandalico poi però scongiurato dall’individuazione del guasto a un flessibile all’ultimo piano dell’edificio.

L’acqua è sgorgata per ore quindi ha invaso tutto il piano e poi è penetrata a quello sottostante e infine al sotterraneo dove sono sistemati i laboratori di musica e scienze naturali. "Mi dispiace per il disagio - ha comunicato il sindaco Daniele Montebello - ma la scuola dovrà rimanere chiusa anche oggi per consentire oltre alle operazioni di aspirazione dell’acqua ma anche di controllare tutti i flessibili. I bagni erano stati rifatti nel 2021 insieme all’intervento antisismico per il quale abbiamo investito oltre 400 mila euro".

Massimo Merluzzi