Scritta sul vetro dell’ufficio demografico

Quando l’arte di strada lascia da parte la fantasia e si trasforma in un gesto di teppismo. L’amara sorpresa l’hanno trovata ieri mattina gli impiegati dell’ufficio demografico di piazza Vittorio Veneto a Sarzana quando all’apertura hanno scoperto le vetrate che si affacciano sull’edificio della vecchia scuola coperte dalle scritte (nella foto). Una mano, per ora anonima, ha lasciato la firma utilizzando la bomboletta spray di colore nero. Una sigla, probabilmente legata al nome dell’autore, e una stella a cinque punte è stata riportata sulle finestre dell’ufficio comunale. Gli addetti hanno quindi presentato la denuncia al commissariato di polizia che ha avviato le indagini per risalire all’autore. Lo stesso che ha lasciato il segno anche in altre zone cittadine allungando la serie di imbrattamenti e scritte offensive che, purtroppo, nulla hanno a che vedere con l’espressione ispiratrice della street art.