Scopri Vezzano Ligure con il Fai: Giornate Fai d'Autunno 2023

Due giornate con il Fai a Vezzano, alla scoperta di borghi e aspetti suggestivi di un territorio ricco di storia e di tradizioni. Domani alle 15 nel Palazzo della Provincia la delegazione Fai di Spezia guidata da Marinella Caporuscio Currè (nella foto) presenterà l’edizione 2023 delle Giornate Fai d’Autunno che si svolgeranno il 14 e il 15 settembre. Una conferenza stampa che sarà aperta anche al pubblico che potrà così partecipare alla presentazione della manifestazione. Infatti al termine l’incontro proseguirà con la Terza Giornata di Studi Vezzanesi, evento organizzato dalla Pro Loco di Vezzano Ligure con il patrocinio del Comune di Vezzano Ligure e della delegazione Fai di Spezia. Le Giornate di Studi Vezzanesi nascono nel 2017 non solo con lo scopo di recuperare e diffondere la conoscenza storica, culturale e agro alimentare di Vezzano Ligure e del proprio territorio storico fra i vezzanesi e i visitatori, ma anche con il fine di promuovere la rinascita dell’amore e dell’attenzione per il proprio paese e per la propria terra. Nella prima edizione protagonista Barbara Bernabò. La seconda edizione ha visto l’intervento di Riccardo Musso a tema "Fazioni e clientele politiche a Vezzano e nell’estremo Levante Ligure nell’età del rinascimento". Sul solco di questi approfondimenti, il programma della Terza Giornata di Studi Vezzanesi vedrà quattro interventi: alle 16 Eliana Vecchi con "Il Dominio dei Signori di Vezzano nel Medioevo", a seguire Giovanni Battista Spezia con un focus sulle Famiglie Vezzanesi. Alle 16,40 parlerà Cecilia Milocani sul tema "Vezzano a cavallo dell’Unità d’Italia", quindi Renato Marmori con "Architettura e urbanistica vezzanese". La partecipazione alla conferenza stampa e al successivo convegno sono gratuiti.