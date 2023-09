Scontro scooter-auto a Santo Stefano Magra: 19enne in ospedale

L’impatto è stato violento ma per fortuna il ragazzo non ha riportato gravi conseguenze, trascorrendo comunque la giornata in ospedale per gli accertamenti del caso e scongiurare ulteriori problemi. L’incidente, accaduto verso le 8 nel centro di Santo Stefano Magra ha bloccato a lungo la Cisa su entrambi i sensi di marcia, aggiungendo così ulteriore traffico e ritardi a una zona caratterizzata soprattutto in quella fascia oraria da una notevole mole di pendolari. La paura è stata comunque tanta per il giovane ragazzo, classe 2004, che in sella al suo scooter mentre si stava dirigendo verso Sarzana si è scontrato sulla Cisa, proprio di fronte a piazza Matteotti, con una Ford condotta da una donna. Sulla dinamica dell’incidente stanno procedendo gli agenti della polizia municipale di Santo Stefano subito intervenuti sul posto insieme ai militi della PA Croce Bianca allertati dagli automobilisti che hanno assistito all’incidente. Lo scontro ha fatto sbalzare a terra il ragazzo provocandogli diverse contusioni; all’arrivo dei soccorritori è parso particolarmente dolorante e molto spaventato. Dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato al pronto soccorso del Sant’Andrea di Spezia. Gli agenti della polizia municipale hanno poi provveduto ai rilievi dell’incidente e al lento ripristino della circolazione stradale rimasta paralizzata per diverso tempo.

m.m.