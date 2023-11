Scalinata blindata, ecco l’ordinanza. Cancelli chiusi di notte nel week end: "Sulle rampe deiezioni e spazzatura"

LA SPEZIA

Scatta da stasera la chiusura dei cancelli installati dall’amministrazione in scalinata Ettore Spora e in vicolo San Giovanni, e sarà una serrata serale e notturna, limitata al week end, dalle 20 alle 7. Dopo il clamore dei giorni scorsi alla vista delle cancellate, ecco l’ordinanza del sindaco Pierluigi Peracchini che stabilisce le modalità di funzionamento delle barriere, posizionate in accordo coi residenti per limitare quei fenomeni della malamovida che stavano prendendo sempre più campo lungo le scalinate storiche della città. I cancelli saranno dotati di lucchetti a combinazione. Il dispositivo del primo cittadino limita l’accesso alle due scalinate, nella fascia oraria compresa tra le 20 e le 7 del giorno successivo di tutti i venerdì e sabato della settimana e dei giorni festivi e prefestivi, ai soli residenti, ai proprietari e affittuari degli alloggi e degli studi professionali e "a chiunque abbia titolo ad accedere a strutture" ubicate in quelle vie. Nel dispositivo viene inoltre messo nero su bianco che tale limitazione sarà adottata per i prossimo sei mesi, ovvero "il tempo necessario al ripristino delle condizioni di sicurezza e di decoro urbano nelle strade comunali", ma tali limitazioni potrebbero comunque essere reiterate qualora dovessero persistere i comportamenti sopra le righe registrati negli ultimi mesi. Nel corpo del documento si leggono poi le motivazioni che hanno spinto Palazzo civico a tentare di porre un freno alle situazioni che arrecano degrado in quello spicchio di città. "Nelle ore pomeridiane, serali e notturne si formano capannelli di persone che con il loro strillare e schiamazzare e utilizzo improprio di casse acustiche disturbano la quiete pubblica, adottando comportamenti non consoni al vivere di comunità, imbrattando le superfici del patrimonio stradale e degli edifici con deiezioni e scritte sui muri e con ripetuti abbandoni di rifiuti". Gruppi, secondo quanto si ecvince dal dispositivo, che "impediscono il libero godimento della strada da parte della collettività". È stato il comandante della Polizia locale, a metà ottobre, a comunicare "l’impossibilità" di risolvere la problematica "con i regolari passaggi predisposti dal comando" richiedendo di "valutare l’installazione di idonei cancelli agli accessi della viabilità".

mat.mar.