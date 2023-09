"Sarzana: Navonella, chiarezza sull'iter del progetto privato"

Si era parlato a lungo, anche per i dubbi sollevati dalla minoranza, del progetto privato che prevede la realizzazione di un centro sportivo in via Navonella. E adesso dopo qualche mese di quiete, il Pd per voce della sua capogruppo Beatrice Casini, torna a chiedere spiegazioni all’amministrazione comunale. Il progetto presentato dalla Gi.Emme Immobiliare Srl di Carrara (che ha ottenuto il parere favorevole della giunta) prevede la realizzazione di un centro sportivo con 5 campi da tennis, 8 da padel, un campo pratica per il golf e 3 putting green, oltre una Club House con centro fitness, caffetteria bar e vari servizi connessi. Tante le richieste avanzate dalla consigliera Casini considerando che per veder realizzato il progetto sarebbe necessaria una variante al Prg, scaduto ma ancora in vigore dal momento che "attualmente il nuovo Puc è ancora in fase embrionale e dalle linee guida dell’amministrazione, sembrerebbe essere contrario a nuovi sviluppi urbanistici soprattutto in aree agricole". Variante che, afferma la consigliera dem, potrebbe inoltre essere approvata solo qualora sussistesse un prevalente interesse pubblico. C’è poi la questione dell’incremento delle volumetrie esistenti rispetto alle attuali da tenere presente, nonché quello dell’adeguamento della rete fognaria che si renderebbe necessario. "Quale sarebbe il prevalente interesse pubblico che potrebbe comportare la variante al Prg ancora vigente? E a che punto è l’iter amministrativo del progetto? A quanto ammontano e quale sarà l’uso degli oneri di urbanizzazione che la proprietà dovrebbe conferire al Comune?".

Elena Sacchelli