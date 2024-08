Sarzana, in vigore la nuova ordinanza anti-movida

È entrata in vigore ieri e lo sarà fino al prossimo 11 settembre, la nuova ordinanza sottoscritta dal primo cittadino Cristina Ponzanelli, volta a conciliare il flusso di gente in città con la tutela del quieto vivere dei residenti e insieme regolamentare la movida serale. Nessuna modifica per quanto riguarda gli orari di chiusura delle attività, che dovranno abbassare le serrande nella fasia compresa tra le 2 e le 6 del mattino, ne per quanto riguarda la cessazione di ogni attività musicale, anche di sottofondo, prevista per l’1 di notte. Previste però quattro deroghe che domani, la vigilia di Ferragosto, e nelle sabato 17, 24 e 31 agosto, come concordato con Rete imprese ,consentiranno alle attività del centro storico che hanno organizzato in città eventi di poter posticipare la chiusura di una mezz’ora, potendo somministrare bevande alcoliche sino alle 2. Resta chiaramente il divieto di vendere bevande alcolici ai minori di 18 anni e e quello, per chiunque, di consumare, o detenere a fini di consumo, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi tipo di contenitore in area pubblica. "Lo scopo di questa ordinanza non è sanzionare ma regolamentare la movida serale - spiega l’assessore Stefano Torri -. Le forze dell’ordine e la polizia locale stanno facendo un ottimo lavoro e proseguiamo su questa strada".