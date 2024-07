Sarzana diventa un atelier a cielo aperto: nove i protagonisti della ’Calandriniana’

Sarzana, 1 agosto 2028 – Aurora Acinapura, Alice Battilani, Xiaobo Tang, Gianluca Caramatti,Niccolò Fagnini, Luca Giannotti, Sara Pierotti, Sarah Perfetto e Enrica Pizzicori. Questi i nomi dei 9 artisti che a partire da domani e sino a domenica 18 agosto esprimeranno il proprio stile e il proprio linguaggio pittorico in una delle cornici più suggestive del centro storico cittadino.

Sono infatti agli sgoccioli i preparativi per la quarantaquattresima edizione della Calandriniana, la storica manifestazione ideata dal maestro Graziano Dagna assieme a Giuliano Diofili e organizzata dall’associazione La Calandriniana presieduta da Lorenzo Forcieri, con il contributo di Federico Galantini e di Clara Mazzini. A partire da domani sera piazza Calandrini si trasformerà quindi in un atelier a cielo aperto. Giorno dopo giorno residenti, turisti e semplici visitatori potranno osservare i progressi delle tele che da bianche prenderanno via via vita e colore fino a trasformarsi in vere e proprie opere d’arte.

«La Calandrinian a è una scintilla di magia che ogni anno colora la nostra città- dichiara

il sindaco Cristina Ponzanelli -. Piazza Calandrini si veste a festa con artisti straordinari

che fanno della loro arte un vero e proprio spettacolo a cielo aperto. A loro va il nostro

ringraziamento per la generosità con la quale anche quest’anno hanno scelto di

condividere il loro talento con i nostri cittadini e i tanti turisti curiosi che rimangono

ammaliati dalle loro tele".

Laboratorio, studio d’artista, mostra, incontro di più momenti tra arte e osservatori. la Calandriniana è tutto questo e molto di più. "Un’intuizione visionaria che ogni anno ripropone a Sarzana uno degli spazi più iconici e suggestivi ad artisti e osservatori- aggiunge l’assessore alla cultura Giorgio Borrini -. L’incrocio tra contemporaneità e classicismo garantirà anche a questa edizione un altissimo spessore artistico per un’esperienza che ognuno merita di vivere". L’inaugurazione dell’estemporanea di pittura è prevista per domani sera alle 19.30, ma ogni sarzanese sa che la Calandriniana porta con sè un altro evento di grande caratura che quest’anno celebra i suoi primi sessant’anni.

Al via domani sera anche la storica Soffitta nella Strada che, come annunciato dall’assessore al commercio Luca Ponzanelli, è pronta ad fare un vero e proprio salto qualitativo in avanti per riportarla al successo di un tempo. Quest’anno saranno infatti oltre 100 gli espositori - di cui molti dei quali provengono dalle più importanti fiere del vintage, dell’hobbystica e dell’antiquariato - che riempiranno le piazze e le vie sarzanesi senza dimenticare il quadrilatero del distretto creativo (via Fiasella, via Mascardi, via Bonaparte, via Cattani) e il percorso che dalla Cittadella conduce a piazza Garibaldi di gioia, luce e colori sino al prossimo 18 agosto In programma invece dal 9 al 18 agosto, negli spazi della Fortezza firmafede, la mostra nazionale dell’Antiquariato che con una pausa lunga dieci anni nel mezzo raggiunge quest’anno la sua trentaseiesima edizione.

Ad unirsi a tutte queste iniziative e a contribuire a rendere sarzana città d’arte e di cultura anche i cinque idoli dell’artista Paolo Fiorellini, che a partire da venerdì scorso sono state posizionate in luoghi caratteristici del centro storico .

Elena Sacchelli