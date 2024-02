Sarzana Cane investito sui binari. Disagi sulla linea, treni in ritardo

Un colpo, secco, poi la lunga frenata per fermarsi e capire cosa fosse successo: l’investimento di un cane lungo i binari ha causato disagi ieri mattina sulla linea ferroviaria La Spezia–Pisa fra le stazioni di Sarzana e Carrara. L’incidente poco dopo le 8,30 al passaggio del Frecciabianca Genova-Roma, dopo aver avvertito l’urto macchinista e capotreno sono scesi per capire fosse successo, trovando il cane morto a poca distanza dai binari. Per le procedure del caso dalle 8.40 alle 9.24 la circolazione in entrambi i sensi di marcia è stata rallentata tra Sarzana e Carrara: il Frecciabianca Genova-Roma è ripartito con 55 minuti di ritardo, coinvolti nel disagio anche il Frecciargento Roma-Genova, l’Intercity Livorno-Milano e i regionali La Spezia-Pisa e Livorno-La Spezia, con ritardi fino a 40 minuti. I viaggiatori sono stati continuamente aggiornati sulla situazione con annunci sia nelle stazioni che a bordo dei treni, fino al ritorno alla normalità.