Sarzana Apre lo ’Spazio giovani’. Servizi nella massima riservatezza

Aprirà da questa settimana lo ’Spazio giovani’ promosso dall’Asl all’interno del consultorio di Sarzana , al piano terra dell’edificio di via Paci. Lo sportello sarà aperto tutti i mercoledì dalle 14.30 alle 18

con la possibilità di avere informazioni e contatti anche via telefono al numero 0187 604701 o attraverso la posta elettronica all’indirizzo [email protected]. Lo ’Spazio giovani’ è dedicato ai ragazzi e alle ragazze tra i 14 e i 24 anni di età: si tratta – spiega l’Asl – di un luogo "pensato e organizzato per esprimere dubbi, pensieri e domande sulle relazioni e i rapporti con gli altri, sull’affettività, la sessualità e la contraccezione". Si tratta di un servizio gratuito a cui si accede senza la richiesta del medico o del pediatra di famiglia e senza necessità di prendere appuntamento, garantisce la massima riservatezza ed è dedicato a singole persone o piccoli gruppi. Ad accogliere i giovani saranno professionisti esperti: psicologa, ostetrica e infermiera in grado di ascoltare e rispondere alle richieste anche prendendole in carico.