Santostefano Magra, Consiglio Comunale Straordinario per Accoglienza Immigrati

Un consiglio comunale straordinario chiesto dalla minoranza per affrontare il tema dell’accoglienza. Il Comune di Santo Stefano Magra ha deciso di mettere a disposizione della Prefettura della Spezia una parte dell’asilo, un tempo gestito dalle suore, per supportare la richiesta sempre più stringente di spazi per consentire una concreta risposta ai continui sbarchi. Occorrono strutture e i Comuni anche della nostra Provincia sono stati coinvolti nelle operazioni di accoglienza. Proprio per questo Santo Stefano Magra ha risposto "presente" mettendo a disposizione un’ala dell’edificio che ancora ospita i bambini della scuola dell’infanzia. Due realtà che, secondo la sindaca, potranno convivere senza nessun tipo di problema. Ma la vicenda ha sollevato lamentele, dibattiti di piazza e divisioni politiche in particolare per la mancata discussione all’interno della sede ufficiale del consiglio comunale. Proprio quello che ha appena richiesto il consigliere di opposizione Emanuele Cucchi alla sindaca Paola Sisti per portare la discussione nella sede istituzionale.