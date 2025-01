Santo Stefano Magra ha deciso la nuova giunta

Santo Stefano Magra (La Spezia) 16 ottobre 2021 - Il sindaco ha sciolto le riserve e lanciato la giunta anche se ci sono già gli scontenti. Anche Santo Stefano Magra ha deciso la formazione che guiderà il Comune dopo la vittoria alle recenti amministrative e con qualche sorpresa la confermata prima cittadina Paola Sisti, del Partito Democratico, ha escluso dagli assessori la consigliera eletta in rappresentanza di Rifondazione Comunista. La segreteria provinciale del partito della sinistra ha preso atto della decisione e intanto ha rifiutato la proposta di ricoprire il ruolo di presidenza del consiglio comunale presentata a Eva Battistini. "No grazie" dunque anche se sono arrivate le assicurazioni di rimanere in maggioranza pur vigilando attentamente sul programma e di certo non risparmiare critiche .