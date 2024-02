Samb in ansia, Fabbrini al pronto soccorso

La Samb, che domenica sarà di scena a Riccione, rischia di dover fare a meno di Fabbrini. L’attaccante, ieri, nel corso dell’allenamento, al Samba Village, in un contrasto di gioco ha preso un colpo in faccia, ha dovuto abbandonare il campo ricorrendo alle cure del Pronto soccorso per una sospetta frattura al naso. Oggi, sicuramente, si saprà qualcosa in più rispetto al suo infortunio. Sono rientrati in gruppo, invece, il capitano Alex Sirri e il centrocampista Francesco Bontà, mentre Luca Senigagliesi (26 anni ieri) ha svolto un’altra seduta a ritmo ridotto, ma non dovrebbe essere a rischio per la prossima gara. La squadra da oggi fino a sabato si allenerà al campo Ciarrocchi di Porto d’Ascoli (lasciato a ottobre proprio per il quartier generale di Stella di Monsampolo del Tronto), per prendere confidenza con il sintetico che sarà lo stesso terreno di gioco che troverà allo stadio Nicoletti di Riccione domenica. Il ritiro pre partita sarà a Rimini. Attesa per oggi una ulteriore dotazione di biglietti (500) per domenica, dopo che i primi 990 sono stati polverizzate in poche ora dall’apertura della prevendita. Oggi, infatti, la Questura di Rimini terrà un sopralluogo al Nicoletti al seguito del quale dovrebbe concedere l’ok all’apertura della tribuna laterale dell’impianto per ospitare altri 500 tifosi della Samb. Domenica (calcio d’inizio alle 14.30) è prevista anche una buona rappresentanza riminese, tifoseria storicamente gemellata con quella sambenedettese. "I primi 990 biglietti sono finiti in un attimo. Sono contento di tutto questo attaccamento da parte dei tifosi – ha detto il presidente Vittorio Massi ai microfoni di Vera Tv –, abbiamo pareggiato a Fossombrone ma non è la fine del mondo. Certo, serve più cattiveria e concentrazione. Ho fatto un fioretto per la promozione ma qual è non ve lo dico". Il presidente ha parlato anche delle strutture sportive. "Per quanto riguarda il campo Ciarrocchi – ha detto - aspettiamo la risposta del Credito sportivo, abbiamo presentato un piano economico da 200 pagine. A Monsampolo stiamo acquistando il terreno vicino al Samba Village per realizzare un centro sportivo. Infine c’è il Riviera delle Palme che a mio avviso è lo stadio più bello delle Marche. Ritengo che lo sviluppo di San Benedetto affinché possa essere una città aperta tutto l’anno e non solo d’estate, passi dallo stadio e dall’area Brancadoro. Parlo di lavoro, eventi e fiere. Questa è l’unica area di sviluppo possibile della città. Sottoporrò il progetto dello stadio prima in Comune e poi vorrei coinvolgere la Regione".

s. v.