Sagra dell’uva: la festa nei rioni. Gastronomia, danze, dj set e mostre

Sagra dell’uva a Vezzano: prosegue oggi la manifestazione con un programma ricco. Ieri sera si è tenuta la cena inaugurale della Pubblica assistenza al centro sociale di via Verdi e la disfida dialettale che ha visto contrapposti sul palco a Vezzano superiore i vari rioni a colpi di battute dialettali meritando applausi dal pubblico.

Nel pomeriggio dalle 18,30 e fino a tarda serata si apriranno i festeggiamenti al Capitolo, al Borgo, a san Giorgio e nel rione Piazza unito a San Michele, ma anche con le associazioni nelle piazze e ai centri sociali. Un impegno grande da parte di tutti, a tal proposito il sindaco Massimo Bertoni e l’amministrazione comunale vogliono rivolgere un ringraziamento a quanti stanno lavorando per una festa che è l’espressione massima del territorio vezzanese: "Con orgoglio e soddisfazione ringraziamo per il lavoro preparatorio svolto e l’impegno profuso dalla Pro Loco, dai Rioni, dalle associazioni del territorio, dalle autorità e dalle forze dell’ordine, dai volontari. Siamo ritornati – scrive il sindaco – a proporre attività ed eventi dedicati alle famiglie, ai ragazzi e a tutte le persone che vogliono trascorrere un po’ del proprio tempo all’insegna della tradizione e del divertimento". Inoltre la sagra dell’uva vezzanese è stata riconosciuta come evento autentico della regione Liguria, con i suoi 59 anni di realizzazione.

Il programma di oggi: alle 18 apriranno i festeggiamenti nei rioni, si svolgerà l’inaugurazione delle mostre di pittura di Luciano Viani e di scultura di Valerio Neri nella sala Civitico, apriranno i banchi gastronomici e i ristoranti e poi musica per tutta la sera. Al Rione Borgo musica con i ’5 circa’, al rione San Giorgio dj set con Emilio Parisi, nel rione Piazza/San Michele ci saranno i 70’Oz, in piazza del Popolo musica ’Dancing In The Wine’, dj set e vocalist con luci ed effetti speciali , al rione Capitolo suoneranno i CaDeNaMa e a seguire We Love surf. Per raggiungere la sagra oggi dalle 18 all’una servizio navetta con partenza e ritorno ogni mezz’ora dalla Motorizzazione civile a Fornola.

Cristina Guala