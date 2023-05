Rinnovati i vertici della Croce Bianca

Si sono svolte le elezioni per il rinnovo degli organi sociali della pubblica assistenza Croce Bianca di Santo Stefano Magra. Si è votato nella sede di via Tavilla e al seggio di Ponzano. I sette candidati al consiglio direttivo che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze saranno convocati lunedì 5 giugno per formare il nuovo consiglio e assegnare gli incarichi. Questo l’esito delle votazioni. Consiglio direttivo: Gabriella Broggi (26 voti), Fausto Carro (46), Isabella Cavallari (32), Alessandro Cirami (29), Marcello Cuciniello (8), Lorenzo Galli (6), Alfonso Massari (4), Giovanna Monti (21), Maurizio Palla (27), Davide Rosa (28). Collegio dei revisori dei conti: Luca Gazzano (35), Alessio Italia (2), Erika Palla (32). Collegio dei probiviri: Giuseppe Carro (36), Alberto Barbetti (32).