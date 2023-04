Ricordo di Malfanti Clic d’autore in mostra

Lo scultore Jimenez Deredia non ha voluto mancare all’inaugurazione della mostra dal titolo "Blow Up dentro lo sguardo di Tommy" dedicata a Tommaso "Tommy" Malfanti che si è aperta alla Torre dei Vescovi di Luni a Castelnuovo Magra. Una lunga amicizia e collaborazione artistica li ha legati dal 1979 e proprio gli scatti di Tommy hanno celebrato le sue sculture esposte in tanti paesi tra i quali Messico, Costa Rica, Spagna e tantissimi paesi. La mostra che sarà aperta fino al 4 giugno è un ricordo al fotografo castelnovese scomparso un anno fa conosciutissimo nella zona per la sua presenza in ogni momento della vita del paese e alla collaborazione con l’ente pubblico. Un omaggio con il quale il Comune di Castelnuovo Magra ha voluto inaugurare la stagione delle mostre fotografiche, ormai un punto di riferimento dell’estate curato dalla figlia Irene, dai fratelli e da Elisabetta Sacconi. Sono state raccolte una quarantina di immagini che ripercorrono la carriera artistica del fotografo sistemate nei diversi piani della torre in piazza Querciola nel borgo collinare di Castelnuovo Magra. Erano presenti all’inaugurazione anche il sindaco Daniele Montebello e l’assessore alla cultura Katia Cecchinelli. La mostra sarà aperta fino al 4 giugno nei giorni di sabato e domenica con orari 10-12 e 15.30-19.30 con aperture straordinarie fissate aprile il 10, 24 e 25 oltre a 1 e 2 giugno. Il costo del biglietto è di 5 euro. Una volta terminata verrà preparato il nuovo appuntamento dell’estate che si prolungherà fino a ottobre.