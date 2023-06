Ricerca disperata di Francesco Facciolo per ritrovare un ricordo della sua balia Albarosa Ciardelli

Era la balia, quella che alcuni bambini chiamavano addirittura ‘mamma’ perché si prendeva cura di loro con così tanto amore che per loro non era soltanto una tata. Se n’è andata poco tempo fa Albarosa Ciardelli, all’età di 82 anni. Abitava a Ressora, e della sua lunga esperienza, praticamente una vita dedicata ai bambini, al farli stare bene, ha scritto due libri ’Amando la vita’ e ’Il tempo dell’innocenza’.

Proprio in quest’ultimo libro, nella foto stampata dopo la copertina, appare un bambino. Si tratta di Francesco Facciolo, nel libro viene citato con lo pseudonimo di Fabio. Ed è lui a farsi avanti perché, che per una serie di coincidenze, non ha una copia del libro dove è immortalato e di questo si rammarica moltissimo. E’ un dolore per Francesco non poter avere quel ricordo che gli fa ripercorrere la sua infanzia, le carezze amorevoli di ‘mamma’ Albarosa e che adesso in Puglia non sa come poter recuperare una copia del libro.

"Non riesco a trovare il libro e me ne dispiace tantissimo, per me ha un valore immenso", ci ha raccontato lui stesso. Si è rivolto alla nostra redazione proprio nella sperzana di poter trovare un aggancio con qualcuno che possa aiutarlo e anche con i familiari della balia, proprio per mantenere un contatto con quella parte di vita fatta di un affetto materno che non si può dimenticare e che porta il volto di un’amorevole balia. Chi avesse informazioni, chi volesse mettersi in contatto con Facciolo può rivolgersi a questo numero di cellulare 340 2972771.