Riapre la bottega di generi alimentari

L’unica bottega di generi alimentari del borgo era chiusa da oltre un anno. Ma anche attraverso l’impegno diretto del Comune di Castelnuovo Magra il negozio tornerà in attività grazie all’impegno di Rosita Bellocchio e Maria Aida Bibolini residenti in paese che hanno accettato l’idea di rilanciare il negozio fornendo così ai residenti, in particolare agli anziani, un supporto importantissimo. In paese infatti nel corso degli anni sono venute meno diverse attività ultima delle quali proprio lo storico alimentari. Il sindaco Daniele Montebello ha assicurato anche l’impegno da parte dell’amministrazione comunale che ha coperto in parte 20 mila euro necessari per riavviare l’esercizio. Il primo cittadino ha inoltre voluto ringraziare i proprietari del fondo commerciale che hanno accettato una riduzione del contratto di affitto sollecitando anche i residenti a fare la propria parte sostenendo il negozio attraverso gli acquisti.