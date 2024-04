Reddito di cittadinanza senza averne titolo, 55 denunciati. Giro da oltre 300mila euro

Sarzana (La Spezia), 11 aprile 2024 – Sono 55 i denunciati dalla Guardia di Finanza della Spezia nell’ambito di un’indagine sul reddito di cittadinanza. Si tratta di 32 rumeni che hanno indebitamente percepito il reddito per un importo complessivo di circa 300mila euro, di altri 17 soggetti per il reato di sostituzione di persona e infine di altri sei per il reato di riciclaggio.

I finanzieri di Sarzana avevano notato un gran numero di rumeni andare più volte in diversi uffici postali per ritirare la carta del reddito di cittadinanza. I numerosi appostamenti hanno permesso di appurare che le persone sotto osservazione non parlavano italiano e si facevano accompagnare da un loro connazionale che poteva fungere da traduttore nei dialoghi con gli operatori postali. Difficile quindi che i percettori del reddito rispondessero a uno dei requisiti richiesti per accedere al sussidio: la residenza in Italia da almeno 10 anni. Le successive indagini hanno permesso di appurare che le domande erano infatti riempite con false informazioni così da risultare cittadini italiani.

Chi ha indebitamente percepito il reddito di cittadinanza è stato denunciato e nei loro confronti è scattata anche la segnalazione all’Inps per procedere al blocco dei contributi richiesti, evitando che venissero erogati indebitamente altri 168mila euro.