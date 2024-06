"Recuperiamo lo storico striscione"

I tifosi spezzini sono profondamente radicati alla storia del club bianco e alle sue tradizioni. Tutti sono affezionatissimi a un celebre striscione che gli Ultras Spezia, negli anni ‘70, apposero in bella mostra in gradinata: "Qui dove dominano le Aquile lasciate ogni speranza o voi che entrate". Uno stendardo lungo 64 metri che, nei primi anni 2000 venne completamente rifatto da Michele Mecherini e riappeso nel muretto dei distinti.

Con la promozione in Serie B delle Aquile nel 2006, in gradinata venne, però, costruita una barriera divisoria in vetro che non consentì più l’apposizione dello striscione. Ora i supporter appartenenti al gruppo ‘Tutti pazzi per le Aquile’, per mezzo de La Nazione, lanciano allo Spezia una splendida proposta: "Il nostro amato striscione sia posizionato sulla nascente tettoia della curva Ferrovia".

Roberto Sarti, che già aveva prospettato l’idea di riposizionarlo in tribuna, ha disegnato all’uopo un fotomontaggio che ha entusiasmato tutti. L’auspicio è che questa ottima idea sia raccolta dai dirigenti aquilotti, in linea con la storia e la tradizione di cui recentemente si è fatto ampio accenno.

Fabio Bernardini