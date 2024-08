Arcola, raccolta dei rifiuti sempre più a singhiozzo: “Situazione insostenibile”

Arcola (La Spezia), E’ emergenza rifiuti ad Arcola? Diverse segnalazioni giungono da vari quartieri, secondo il consigliere comunale di opposizione Simone Marcobello, non c’è frazione del comune che non sia in una situazione critica a causa dei disservizi: «Le lamentele oramai arrivano da tutte le frazioni del paese. Il problema nel corso di questi ultimi mesi è diventato davvero insostenibile sia per i cittadini che si ritrovano più volte saltato il servizio di ritiro del rifiuto porta a porta sia per le aziende del nostro territorio».

La stagione estiva ha complicato la situazione già al limite: «Il mancato ritiro dei mastelli dell’umido – precisa Marcobello – ha comportato tanti disagi. Per le aziende, alcune delle quali operanti proprio nel settore alimentare, i disservizi che si sono ripetuti non sono stati risolti nonostante le molteplici segnalazioni degli imprenditori costretti a fare fronte a vere cataste di rifiuti. A fronte di tutto ciò non si è mosso nulla e la voce dell’ amministrazione si è sentita solo per sbandierare che le tariffe sarebbero basse e quindi bene benissimo. Invece no. Si pagano tariffe per avere un servizio adeguato e non per vedere accumularsi i rifiuti in casa o nell’ azienda».

Disservizi che sono evidenti in via Giovato dove per ben due volte non è stato ritirato il secco, nel cumulo di spazzatura che si vede a Ressora in via Porcareda, oppure in via Fratelli Rosselli, ma anche a Romito dove si stanno svolgendo i lavori di messa in sicurezza del canale Rio Maggio: «Nessuno interviene per eliminare lo schifo che c’è – ci segnala un residente –, è sempre peggio, da quando hanno incominciato con il cantiere per mettere in sicurezza il canale ogni giorno è il degrado, ma i signori che devono controllare che fanno?».

A tutto questo, ai disservizi evidenziati in diversi angoli del territorio, si aggiunge che ci sono come sempre anche i maleducati. L’inciviltà di qualcuno ha preso di mira sempre più di frequente alcuni luoghi di Arcola, di notte si trovano sacchi di spazzatura mollati un po’ ovunque: lungo via Gaggiola e in via Calesana, per esempio anche nel cortile interno ai palazzi, oppure come l’hanno ribattezzata i cittadini, con amara ironia, ‘la soffitta nella strada’ ossia un groviglio di mobili vecchi, televisori, frigoriferi marci e materassi accatastato da ignoti agli Spiazzi, proprio vicino al centro storico, portati in continuazione, evidentemente da qualcuno che svuota abitazioni, ogni tanto, ci spiegano, qualcosa viene raccolto, ma non tutto, anche questo è inspiegabile.