Quattro nascite in una settimana nel rione Borgo

Grandi fiocchi appesi alle porte, quale evento colora il Borgo da qualche giorno? Quattro nuovi nati in una settimana, il rione Borgo di Vezzano si ripopola. Un evento eccezionale, non succedeva da anni, quattro piccole gioie, due gemelli maschietti e due bambine correranno tra poco tempo intorno al pozzo, simbolo suggestivo del borgo, rianimando il luogo di vocine e di sorrisi. Un pugno di metri dove non solo le famiglie dei genitori hanno festeggiato, ma tutto il rione ha salutato l’arrivo dei nuovi vezzanesi che hanno regalato e regaleranno tanta felicità, proprio nel periodo natalizio che rende tutto ancora più magico.

C.G.