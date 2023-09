Punta Corvo chiusa per frana. Affidata per 100 mila euro la progettazione dell’intervento

Ameglia (La Spezia), 9 settembre 2023 – Per poter intercettare i finanziamenti e tentare di salvare Punta Corvo dallo sgretolamento in corso è necessario il progetto che autorizzi la procedura di sostegno. Il Comune di Ameglia non lascerà intentata nessuna strada per mettere in sicurezza il sentiero che dal paese di Montemarcello conduce alla spiaggia del Corvo scongiurando i crolli di massi che tengono in scacco anche la suggestiva caletta.

Dopo un’estate di divieti, sia da terra che da mare, l’ente ha lavorato per verificare le condizioni del versante avvalendosi dei geologi Paolo Petri e Doriano Caputo e dell’ingegnere Paolo Corradeghini che hanno effettuato rilievi sul posto oltre che utilizzando un drone per le riprese dall’alto. Il passaggio successivo è stato l’affidamento del progetto esecutivo per avviare gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico all’ingegnere Massimiliano Barbolini che ha presentato un preventivo con un prezzo congruo tenuto conto dei prezzi di mercato di 107 mila euro. La progettazione di un piano di salvaguardia e ripristino della sicurezza del versante è propedeutico alla presentazione di richieste di finanziamento attraverso i fondi del Pnrr oppure altre formule. La spesa di copertura della progettazione è supportata dai fondi di bilancio dell’ente.

Il Comune di Ameglia ha lanciato un appello anche a Regione Liguria che, in casi analoghi dalla via dell’Amore, alla Marinella di Santerenzo all’ultimo evento di Corniglia, è intervenuta nella tutela del bene ambientale. Ma la stessa richiesta è stata rilanciata anche al Parco di Montemarcello Magra Var a all’interno del quale si trova l’area in pericolo di crollo. La zona è stata vietata dalla scorsa primavera con ordinanza firmata dal sindaco Umberto Galazzo nella speranza di riuscire a rimuovere i sigilli se non nell’estate del prossimo anno almeno nel 2025.