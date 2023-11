Punta Bianca inaccessibile. Stop a spiagge e scogliere

Gli accessi alle suggestive spiaggette e scogliere del Comune di Ameglia adesso sono tutti bloccati e vietati. Il maltempo ha sgretolato anche la parte finale del sentiero che conduce alla piattaforma di Punta Bianca, località da sempre molto amata dagli amanti del mare e tintarella e nell’estate appena conclusa gettonatissima proprio a causa del divieto di utilizzo di Punta Corvo chiusa per frana. Le piogge delle scorse settimane hanno causato il crollo anche dell’accesso a Punta Bianca e domenica pomeriggio la stuazione di pericolo è stata segnalata da alcuni camminatori al Comune di Ameglia. "Non dovrebbe essere un danno enorme – spiegato il sindaco Umberto Galazzo – dopo le prime opere urgenti adottate domenica dal personale dipendente reperibile, ieri recintato vietato l’ingresso. Voglio ringraziare il personale che è prontamente intervenuto e il geologo che ieri ha eseguito un primo sopralluogo per verificare l’entità del crollo". E si parlerà di crolli e chiusure anche nell’incontro in programma domani, alle 17.45 all’ex scuola di Montemarcello. Gli amministratori (dopo l’assemblea in estate con i residenti) hanno convocato un nuovo appuntamento al quale parteciperanno i professionisti ai quali il Comune ha chiesto di realizzare un progetto di intervento (stanziando 120 mila euro) che dovrà ottenere però l’adeguato finanziamento.

m.m.