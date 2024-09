Pubblica assistenza. In servizio alla Sagra dell’uva senza trascurare il soccorso

Si è chiusa con successo la 59ª edizione della sagra dell’uva a Vezzano. Per la locale Pubblica Assistenza, presente da anni alla sentitissima manifestazione, sono stati giorni impegnativi e faticosi ma anche fonte di grande soddisfazione.

Ben 52 i volontari che si sono dati da fare per l’allestimento del punto ristoro, per la preparazione dei pasti, per il servizio ai tavoli e servizio bar. Ben 48 i volontari operativi, che si sono avvicendati per continuare a garantire l’operatività dei mezzi di soccorso, il trasporto sanitario, il trasporto sangue e le funzioni di protezione civile. Nel dettaglio, i militi della Pubblica assistenza hanno garantito la copertura di due ambulanze di soccorso sempre operative per le emergenze sul territorio, un’automedica operativa per il trasporto sangue urgente, una squadra di protezione civile per l’assistenza alla popolazione.

"Grazie ai nostri volontari – scrivono dall’associazione – che non hanno fatto venir meno il proprio impegno e grazie a voi che siete venuti a trovarci allo stand della festa dell’uva, che ci avete portato sorrisi e allegria, e che ci garantite la possibilità di continuare la nostra missione quotidiana".

Inoltre alcuni giorni fa i volontari, che avevano attivato una raccolta, hanno consegnato centinaia e centinaia di quaderni, matite, pennarelli, colle, forbici e temperamatite, un valido sostegno alle famiglie in difficoltà per contribuire a ridurre i costi scolastici: "Ringraziamo per la collaborazione il sindaco del Comune, il personale docente, la preside dell’ istituto comprensivo di Vezzano - Santo Stefano Magra e tutti quelli che non hanno fatto mancare il contributo fondamentale per le nostre iniziative".

