Protezione civile Finalmente pronta la nuova sede

Il gruppo comunale di protezione civile e antincendio boschivo del Comune di Castelnuovo Magra si è trasferito in spazi decisamente più confortevoli e indipendenti rispetto al recente passato. Dopo aver condiviso infatti gli uffici con il comando della polizia municipale la squadra dei volontari potrà avere una sede espressamente dedicata all’emergenza potendo quindi essere a disposizione in caso di allerta in qualsiasi orario senza interferire con l’attività della polizia locale.

La nuova struttura è stata inaugurata l’altra mattina al centro commerciale La Miniera di Molicciara a poca distanza dal comando dei vigili e al magazzino utilizzato per il deposito dei mezzi di intervento e della necessaria attrezzatura all’interno di un edificio a piano terra adeguatamente disegnato per accogliere il personale in servizio e garantire comfort anche per diverse ore. L’altra mattina il sindaco castelnovese Daniele Montebello accompagnato da rappresentanti della giunta e del consiglio comunale ha ufficialmente consegnato le chiavi della nuova casa al coordinatore del gruppo Paolo Paita alla presenza del comandante della polizia locale Marina Ricci e dei volontari che si dividono tra operazioni di protezione civile e gruppo antincendio boschivo.