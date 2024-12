Pronto il calendario per l’autofinanziamento

Calendario della Pubblica Assistenza di Vezzano: l’associazione comunica che si potrà trovare nello stand all’Eurospin di Fornola nei fine settimana del mese di dicembre oppure nella sede a Fornola. Potrà essere consegnato anche a domicilio telefonando al numero 0187 997324. Inoltre i volontari si rendono disponibili per la consegna dei regali nelle case la sera del 24, come ogni anno. I genitori interessati possono prenotare il servizio contattando su WhatsApp lo stesso numero telefonico E’ un servizio a offerta; per la consegna nel comune di Vezzano 15 euro, fuori comune 25 euro dalle 20 alle 24. La prenotazione è obbligatoria entro le 13 del 24 fino ad esaurimento posti.