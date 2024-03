Promozione Sorpasso in vetta della Caperanese

Sorpasso in vetta. La Caperanese ha vinto lo scontro diretto contro il Bogliasco ed è balzata al comando del campionato di calcio di Promozione girone B anche se con un vantaggio ancora minimo che non può certamente scrivere la parola fine alla continua alternanza in vetta che ha caratterizzato questa stagione. E’ stata una giornata di goleade, anche un tantino esagerate, come quella del Molassana che ha battuto con il pesantissimo punteggio di 10 a 1 il fanalino della classifica Rapallo Ruentes ma anche il 6 a 0 con il quale il Psm Rapallo ha superato l’ostacolo Little Club James confermandosi al terzo posto a tre lunghezze dalla vetta. La gara più attesa della giornata per stabilire il ruolo di leader è andata dunque alla Caperanese che ha superato l’ex capolista Bogliasco 1 a 0 grazie alla rete messa a segno dal solito cecchino Mosto. Una bella trasferta, nonostante la pioggia, per il Magra Azzurri che nel finale di partita è riuscita a strappare il prezioso successo per 2 a 1 sul campo della San Desiderio. I santostefanesi sono passati in vantaggio al 25’ con Tommaso Giannini ma sono stati raggiunti da Basciano che ha trasformato il calcio di rigore. Dopo l’occasione di Giannini che ha sfiorato il raddoppio il sorpasso per la formazione diretta dal tecnico Giovanni Putti è arrivato allo scadere grazie al gol d Pellegri.

Un brutto scivolone per il Cadimare che ha perso 1 a 0 contro la Sampierdarenese rallentando dunque la faticosa rincorsa alla zona salvezza anche per la contemporanea vittoria della Tarros Sarzanese che superando il Canaletto al Luperi ha compiuto un passo avanti importantissimo. Sconfitta anche per l’Intercomunale Beverino nella trasferta di Vallescrivia con il risultato di 2 a 1 che porta le firme di Siddi e Leto mentre gli spezzini sono andati in gol con Bottegal. Un girone di ritorno difficile per la formazione di Sergio Parodi che a si era trovata a un passo dalle candidate all’alta classifica per poi perdere contatto ritrovandosi lontana dalla zona play off.