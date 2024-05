Urologia, ecco il primario: arriva Di Benedetto. Feleppa dirigerà Chirurgia

Sarzana, 25 maggio 2024 – Un nuovo direttore della struttura complessa di urologia dell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Asl 5 ha nominato Andrea Di Benedetto che prenderà il posto lasciato dal dottor Enrico Conti dopo averlo diretto dal 2015. L’azienda sanitaria inoltre ha nominato anche Cosimo Feleppa a dirigere la chirurgia generale a alta complessità completando l’iter di selezione avviato nello scorso marzo.

Il nuovo direttore di urologia Andrea Di Benedetto arriva dalla Asl Toscana Nord Ovest. Laureato in medicina e chirurgia all’Università degli Studi di Pisa dove si è anche specializzato in urologia. Successivamente ha conseguito all’Università degli studi di Trieste il master di II° livello in chirurgia andrologica e DIG. Ha perfezionato la sua esperienza lavorando nell’azienda sanitaria di Forlì prima della lunga parentesi in Toscana ricoprendo un incarico di alta specializzazione. Di Benedetto oltre a possedere competenze specifiche professionali e manageriali necessarie per adempiere all’importante ruolo ricoperto è autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali. L’incarico verrà confermato al termine del periodo di "prova" della durata di sei mesi, prorogabili, e avrà durata di 5 anni rinnovabili. Il reparto di urologia che verrà adesso diretto dal primario Andrea Di Benedetto esegue interventi di chirurgia di vario tipo ed è riconosciuto come centro per la cura delle neoplasie di interesse urologico nell’ambito dei Diar della Regione Liguria.

Il dottor Cosimo Feleppa si è laureato all’Università degli studi di Napoli Federico II° ed è specializzato in chirurgia generale e dei trapianti all’Università degli Studi di Genova .È stato dirigente medico di I° livello nel reparto di medicina e chirurgia d’urgenza e d’accettazione di Asl 5 della Spezia e dell’azienda ospedaliera Guglielmo da Saliceto di Piacenza. Dal 2013 ha ricoperto l’incarico di dirigente medico di I° livello alla struttura complessa di chirurgia generale e d’urgenza della Asl spezzina, struttura che dal 2022 ha diretto come facente funzioni. Ha conseguito un master in proctologia alla scuola nazionale di chirurgia proctologica e del pavimento pelvico e un altro in chirurgia bariatrica oltre al corso di formazione manageriale dei dirigenti di struttura complessa Amas dell’Università di Genova.

m.m.