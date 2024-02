Prima categoria Brugnato pareggia e perde il primato in classifica

Nella 18ª giornata del girone E di prima categoria il Brugnato perde il primato pareggiando per 2-2 al ‘Bertolotti’ di Bolano il derby della Valdivara con la Bolanese che passa subito in vantaggio al 1’ con Maggiari. Team di Valter Lunghi che ribalta il risultato con le segnature al 15’ di Di Martino e al 57’ di Baccelli. Il definitivo 2-2 all’89’ di Tacchini. Approfitta e del pari del Brugnato il Segesta che lo stacca di due punti battendo 2-0 all’Incerti il Ceparana e sale così da solo in vetta alla classifica. I gol sestresi portano la firma di Bacherotti e Podestà. Si porta al secondo posto il Marolacquasanta che batte 2-1 al Tanca il Follo e scavalca di un punto i brugnatesi. Sblocca al 25’ Porqueddu in tap-in che riprende una respinta del portiere su punizione di Garibotti che al 42’ raddoppia su assist di Castellanotti. Nella ripresa i follesi riescono soltanto a dimezzare il divario al 67’ con Elhdiy che sfrutta un cross di Rera.

La sconfitta costa il quarto posto al Follo che viene scavalcato di un punto dal Riccò Le Rondini che espugna Bottagna battendo per 2-1 il fanalino di coda Vezzano. Decide una doppietta di Tedesco che realizza al 23’ liberato da una sponda di testa di Martinez su cross di Gian Marco Bertonati e al 49’ in scivolata anche in questo caso servito da Martinez. Accorcia le distanze al 69’ Danovaro da sottomisura su cross di Ricciardi. Va al Colli Ortonovo lo scontro salvezza di Castelnuovo con la Santerenzina battuta 3-1 in rimonta. Ortonovesi che salgono così al 10° posto scavalcando di due punti i santerenzini. Eppure i verdi ospiti passano in vantaggio all’8’ con Angeli su assist di Venturotti. Orange di casa che ribaltano il risultato grazie alle reti al 34’ di Biagini in mischia, al 47’ di Vacchino con una precisa conclusione e al 71’ di Mancuso in sospetto posizione di fuorigioco. L’Arcola Garibaldina sempre in emergenza per assenze subisce una pesante sconfitta per 4-0 a Casarza Ligure. Casarzesi che vanno a segno al 23’ con Sala, al 34’ con Righetti su rigore, al 45’ con Dalesio e al 75’ ancora con Sala. Arcolani che sullo 0-0 falliscono due grandi occasioni al 4’ e al 9’ con Etna. Infine la Castelnovese si impone 1-0 alla Ferrara di Ameglia con l’Amegliese Iron Fox. ll gol vincente al 70’ è di Sow.

P.G.