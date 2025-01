Prevenzione e sicurezza sul lavoro: "Puntiamo a strategie condivise"

Si è svolto alcuni giorni fa, in municipio ad Arcola, un incontro proficuo tra la sindaca Monica Paganini, l’assessore con delega alla sicurezza sul lavoro Stefano Tabone e il neo eletto Rls, ossia rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Leonardo Giacchè. "Sono state gettate le basi per promuovere un confronto aperto tra le parti, amministrazione e rappresentanti dei dipendenti, e individuare politiche e strategie condivise" ha spiegato Monica Paganini a margine del confronto avuto. Strategie che, ha aggiunto, sono finalizzate a migliorare la prevenzione e la tutela nei luoghi di lavoro. "Puntiamo soprattutto alla diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione, specie tra i più giovani, condividendo buone prassi e individuando progetti, anche formativi, che colgano i fabbisogni specifici del mondo del lavoro", ha concluso la sindaca Paganini.