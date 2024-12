Presepe vivente nei carruggi

Deiva Marina si accinge a mettere in scena il tradizionale Presepe Vivente: un’emozionante rappresentazione, giunta alla 33ª edizione, che negli anni si è guadagnata vasta partecipazione di pubblico. Una giusta ricompensa all’impegno dei numerosi volontari, riuniti nel Comitato Amici del Presepe, e supportati dal Comune e della Pro Loco, che si prodigano nell’allestimento delle precise ricostruzioni con arredi, utensili e costumi e attività agresti legate alle varie fasi del giorno e praticate in passato in loco.

Le ambientazioni regalano la magia sacra della Notte di Betlemme nell’atmosfera molto suggestiva degli stretti vicoli del centro storico: i tipici “carruggi” illuminati dalle fioche luci dell’imbrunire con forti figure di contadini che vendono il frutto del lavoro dei campi al ricco mercante, il vasaio, il falegname con il cestaio che lavorano usando antichi strumenti o il fabbro.

Appuntamento oggi nel centro storico dalle ore 16. I fondi raccolti saranno devoluti alla Pubblica Assistenza Croce d’Oro.