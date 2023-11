Premio a ’Orientamenti’. Un ponte temporale tra passato e presente

La classe 5ª A del liceo classico Parentucelli Arzelà di Sarzana ha ottenuto un prestigioso secondo posto al concorso ‘Storie di Alternanza’, iniziativa inserita nel contesto del recente Salone Orientamenti di Genova, promossa da Unioncamere e Camere di Commercio Italiane per valorizzare i racconti realizzati dagli studenti. Il progetto intitolato ‘Dal Tirreno all’Adriatico andata e ritorno: territorio storia e cultura’, svolto nello scorso anno scolastico 20222023, ha ottenuto il riconoscimento promosso dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria perché “traccia un ponte temporale tra passato e presente, e spaziale tra Liguria e Friuli: un esempio di didattica attiva, un’esperienza efficace di lavoro di gruppo, un modo per dare senso e significato alle nostre origini e alla nostra storia.”

Il progetto è nato dall’idea di due insegnanti, Monica Nicoli (Storia dell’arte) e Anita Cipolli (Lettere classiche), con l’obiettivo di creare reti tra scuole, per incentivare lo studio e la cultura del mondo classico e dimostrare come la tradizione classica possa essere strumento per parlare del presente. L’idea ha incontrato il favore del liceo classico Europeo Uccellis di Udine (con cui il Parentucelli Arzelà ha stipulato una convenzione) attraverso gli insegnanti Ivana Londero (Inglese) e Mirco Marian (Lettere Classiche) che hanno coinvolto una classe della loro scuola.

Gli studenti sono stati coinvolti in un percorso didattico di studio - dentro e fuori aula - per conoscere ed approfondire tematiche della civiltà latina che legano i diversi territori di provenienza dei due istituti: le colonie romane di Luni e Aquileia, le aree archeologiche, i beni paesaggistici, le realtà museali. Il progetto è stato anche un’occasione di interazione e integrazione tra studenti di scuole diverse.

Le attività svolte dagli alunni hanno visto la collaborazione di enti esterni: la Società Friulana di Archeologia di Udine e il FAI Delegazione la Spezia con cui il Parentucelli Arzelà collabora in progetti presenti nella propria Offerta Formativa (Progetto Paestum e Progetto Allievi Ciceroni).

Soddisfazione hanno espresso il dirigente scolastico Generoso Cardinale e il referente per l’AlternanzaPCTO Alessandro Sopracase anche perché il progetto aveva conseguito solo un paio di mesi fa un altro importante riconoscimento: la pubblicazione nel Catalogo Nazionale Buone Prassi di Alternanza.

Ecco gli studenti della classe liceo classico 5A Parentucelli Arzelà: Alessia Battistelli, Ines Benedetti, Lucrezia Botto, Pablo Carella, Linda Cataldo, Christopher Cecchi, Gemma Colombani, Martina Ferrari, Enrico Galazzo, Ginevra Moracci, Viktoria Olearczyk, Alessia Pedrazzi, Kelly Tartaruga, Daniela Tushi, Giulia Zammori, Giulia Zannoni.