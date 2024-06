Posti per autisti e verniciatori

Le proposte di lavoro pubblicate alle sedi del Centro per l’impiego di La Spezia. Per info e candidature, https://formazionelavoro.regione.liguria.it

1 AUTISTA Autista patente C con carta qualità conducente, età 20-50 anni, lavoro province La Spezia e Massa Carrara. Orario 8-17, preferibile esperienza, contratto metalmeccanica. Sede Arcola. Offerta 55544

2 VERNICIATORI Preparazione autoveicoli: carteggiatura e verniciatura. Si offre contratto a tempo determinato con possibili sviluppi per i qualificati, per i non qualificati si offre contratto di apprendistato. Orario 8-12.30 e 14-17.30. Sede Sarzana. Offerta 55538

3 MANOVALI Manovale edile per scavi e movimentazione terra in possibili siti di rilevanza archeologica. Si offre lavoro a tempo determinato di 6 mesi con orario full time. Età 20-50 anni. Zona di lavoro Sarzana e Luni. Offerta 55522

1 INSTALLATORE Azienda nel settore navale ricerca 1 apprendista installatore impianti di condizionamento su yachts. Si richiedono diploma rilasciato da Istituto tecnico o professionale, preferibilmente ad indirizzo termoidraulico o elettrico, età compresa fra i 18 ed i 29 anni, possesso patente B ed auto propria. Si offre contratto d’apprendistato professionalizzante. Orario 8-17. Zona La Spezia. Offerta 55511

1 SEGRETARIO DIREZIONALE Società di import/export ricerca segretaria direzionale - amministrativa per gestione pratiche amministrative e attività di back office, gestione telefonate e mail, organizzazione agenda e presa di appuntamenti, organizzazione di trasferte ed eventuali prenotazioni (es. alloggio, voli), accoglienza clienti e gestione del front office, supporto alla contabilità. Gradita conoscenza della lingua inglese. Si offre contratto a tempo indeterminato. Zona La Spezia. Offerta 55509