Porticciolo di Bocca di Magra. Il giudice conferma il sequestro. I canoni vanno pagati al Comune

I canoni di affitto del posto barca del porticciolo turistico di Bocca di Magra dovranno continuare ad essere versati sul conto corrente appositamente aperto dal Comune di Ameglia. Il Tribunale della Spezia in camera di consiglio si è infatti pronunciato rispetto al reclamo presentato sia da parte dell’ex gestore che dal Comune contro l’ordinanza del Tribunale in composizione monocratica di luglio che aveva disposto il sequestro giudiziario dell’attracco nominando come custodi il sindaco Umberto Galazzo e, con successiva delibera comunale, anche il vice sindaco Raffaella Fontana e l’assessore Nicolas Cervia. L’ordinanza del Tribunale spezzino ha dunque confermato il sequestro giudiziario del porticciolo, disponendo che il reclamo proposto dal gestore sia infondato e che debba essere rigettato perchè inammissibile. In parziale accoglimento del reclamo proposto dal Comune ha ordinato anche il sequestro probatorio dei libri contabili e dei contratti relativi agli ormeggi.

Questo provvedimento è stato emesso in corso di causa: resta aperta la causa di merito in Tribunale al termine della quale il giudice sarà chiamato a decidere relativamente alla richiesta di risarcimento dei danni del gestore (la società Italia Marina Service) e sulla richiesta di risoluzione del contratto di gestione avanzata dal Comune, proprietario del porticciolo turistico. In attesa dell’ennesimo pronunciamento su un braccio di ferro che va avanti da qualche anno ed ha coinvolto le due diverse amministrazioni comunali che si sono succedute, oltre a due differenti imprenditori che si sono alternati nella gestione a colpi di ricorsi in Tribunale, il pagamento dei contratti di affitto, siano annuali, stanziali riservati ai residenti o turistici, dovrà essere effettuati sul conto del Comune. La prossima stagione estiva inoltre consentirà ai residenti di avere a disposizione per gli attracchi turistici anche la banchina recuperata un anno fa della Torretta, all’ingresso di Bocca di Magra con una quarantina di posti barca anche in questo caso gestita direttamente dal Comune.

Massimo Merluzzi