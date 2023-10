Poker di Limoni, 4 Giallisti Liguri a Confronto

Venerdì 20 ottobre, con inizio alle ore 18 al centro sociale Ruffini (in via Vecchia del Piano a Santo Stefano Magra, adiacente alla tensostruttura Conti), appuntamento con “Poker di limoni”, quattro giallisti liguri a confronto. Si tratta della presentazione, nella cornice della rassegna letteraria “Non ci resta che leggere” degli ultimi romanzi di Marco Della Croce “Nero come la neve”, Corrado Pelagotti “Trittico di morte”, Susanna Raule “Detective fantasma” e Massimo Ansaldo “I delitti di Genova”. Al termine della chiacchierata con gli scrittori è previsto un aperitivo. L’iniziativa è organizzata dalla biblioteca civica Arzelà di Santo Stefano Magra in collaborazione con la Libreria Liberi tutti della Spezia. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la biblioteca civica telefonando al numero 0187 699041.