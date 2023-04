Piscina, spogliatoi chiusi per mesi. Lavori conclusi e fine dei disagi

Sarzana, 22 aprile 2023 - Finalmente, dopo sette mesi di lavori, gli appassionati di nuoto potranno tornare a usufruire della piscina di piazza Ricchetti senza disagi e a tempo pieno. Gli interventi, eseguiti dalla Provincia che ha la competenza sull’immobile collegato all’istituto superiore Parentucelli Arzelà, si erano resi necessari a seguito del cedimento di una porzione del soffitto delle docce nello spogliatoio femminile verificatosi lo scorso 30 settembre, gli spogliatoi maschili e femminili erano stati chiusi al pubblico.

A esprimere grande soddisfazione per il ritorno alla normalità per quando riguarda la fruizione della struttura è l’Uisp Nuoto Valdimagra, società che gestisce la piscina sita negli spazi dell’Istituto Parentucelli-Arzelà che proprio per consentire la prosecuzione dell’attività natatoria, che nei mesi scorsi è stata costretta a subire diverse chiusure e limitazione dell’orario di accesso, aveva provveduto a installare dei pannelli provvisori per delimitare gli spazi in cui insistevano i lavori effettuati dalla Provincia.

La società sportiva, una volta uscita dal difficile periodo della pandemia, che ha avuto pesantissime ripercussioni, sulle attività dedite allo sport sperava che la scorsa potesse essere la stagione della ripartenza, ma le tempistiche di intervento non l’hanno concesso. È chiaro che non poter usufruire degli spogliatoi, soprattutto dopo aver nuotato nei mesi più rigidi, ha rappresentato un disagio per tutti gli iscritti. Proprio per questo i ringraziamenti di Uisp nuoto Valdimagra sono rivolti in modo particolare a tutti gli associati, bambini, ragazzi, adulti, iscritti ai corsi e agonisti, che hanno continuato a frequentare l’attività nonostante le difficoltà, dimostrando loro fiducia, sostegno e collaborazione. L’obiettivo della società è quello di portare a termine al meglio la stagione in corso e preparare la prossima con la speranza di assistere a un pieno rilancio.

Fortunatamente dal 14 aprile la piscina di piazza Ricchetti è tornata fruibile a tempo pieno e tutti i corsi promossi dalla società sono regolarmente attivi.

Chi volesse ricevere qualsiasi tipo di informazione sulle attività è invitato a contattare il 375 7270114 o a rivolgersi alla segreteria di Uisp Nuoto Valdimagra, operativa dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 18 e dalle 19,30 alle 20,30 e il sabato nelle fasce orarie 10,30-12 e 15 17,30.