Pinqua, progetto della passeggiata costiera: "Tutto sarà pronto entro il luglio del 2025"

Una giornata storica per Marinella quella di ieri. Il Pinqua – il programma innovativo per la qualità dell’abitare – finanziato dal Ministero delle Infrastrutture con 15 milioni di euro ha visto finalmente la luce. Proprio ieri mattina, alla presenza del sindaco Cristina Ponzanelli e del presidente della consulta di frazione Luigi Alfieri, sono stati consegnati all’aggiudicatario Carlo Agnese spa i lavori pe la realizzazione di Urba 3. Il lotto, che prevede un investimento complessivo che supera il milione e 500 mila euro, consiste nel miglioramento ambientale e nella resilienza degli spazi pubblici.

Nel dettaglio, entro il luglio del prossima anno, si dovrebbe arrivare alla realizzazione una passeggiata costiera sul retro-spiaggia, con tanto di riqualificazione di via Kennedy e via Brigate Partigiane. Il tutto potenziando e valorizzazione delle connessioni pedonali tra il borgo e il lungomare. Fondamentali saranno le opere di impermeabilizzazione delle due vie, dove le pavimentazioni esistenti saranno rimosse per essere sostituite da calcestruzzo drenante carrabile. La passeggiata, nel tratto compreso tra il limite demaniale e la strada litoranea, si svilupperà per circa 435 metri. Il percorso passerà attraverso dune in sabbia, che saranno vegetate con essenze tipiche dell’ambiente costiero, scostandosi dalla strada in modo da realizzare piccoli spazi a protezione della percorrenza. Previsto, inoltre il mantenimento dell’assetto dei parcheggi nella situazione attuale, conservandone pressoché invariato il numero.

"Cominciamo con la passeggiata a mare che Sarzana non ha mai avuto e che merita – dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli -.Non è stato facile arrivare qui, sono stati necessari interventi milionari di messa in sicurezza, l’ambizione di credere in un futuro diverso per questa terra straordinaria e tantissimo lavoro. Non vediamo l’ora di percorrere a piedi o in bicicletta il nostro lungomare".

A intervenire sull’importante traguardo raggiunto anche l’assessore regionale Giacomo Giampedrone che sottolinea l’importanza dei finanziamenti stanziati proprio dal suo assessorato per la messa in sicurezza del torrente Parmignola e per il nuovo impianto idrovoro. "Il risultato di oggi è un’ulteriore dimostrazione della grande attenzione della Regione a questo territorio – aggiunge l’assessore alla difesa del suolo -.Il traguardo è la prossima estate, quando sarà concluso anche l’intervento di recupero e valorizzazione della ex Colonia Olivetti con un complesso turistico che garantirà occupazione e positive ricadute sul territorio". Parole cariche di entusiasmo anche dall’assessore all’urbanistica Marco Scajola, che commenta: "Questo è il primo tassello di un investimento da 15 milioni di euro che ridarà vita a un intero borgo. Avremo un centro sul mare a misura di cittadini e turisti con servizi e strutture all’avanguardia come la rinnovata scuola che sarà implementata e subirà un importante intervento di efficientamento energetico". Previsto, all’interno del Pinqua, anche il recupero di due fabbricati del borgo per la realizzazione di alloggi a canone moderato (ERS), il recupero di 28 nuovi alloggi di edilizia sociale in immobili storici oggi in stato di abbandono e la realizzazione di spazi pubblici interni al borgo.

Elena Sacchelli