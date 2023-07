Pino Meneghini, Storico e Giornalista Sarzanese, Riceverà l'Onorificenza Civica XXI Luglio 1921

Sarà Pino Meneghini, giornalista e scrittore sarzanese, scomparso nel dicembre del 2017 all’età di 78 anni, a ricevere l’Onorificenza Civica “XXI Luglio 1921” per il 2023. Lo ha stabilito con votazione a maggioranza la “Commissione per l’Assegnazione Civica XXI Luglio 1921” che ha indviduato la figura di Giuseppe (Pino) Meneghini “per la sua attività di storico e di studioso della storia del ‘900 con particolare riferimento alla storia locale” Giuseppe Meneghini esponente di spicco del mondo della cultura sarzanese, di cui era autentico conoscitore e custode, storico socialista, scrittore e giornalista dalla penna vivace e prolifica, è figura molto conosciuta e ricordata con affetto dalla comunità sarzanese. Come noto, l’Onorificenza Civica XXI Luglio 1921 è assegnata annualmente a una personalità del territorio