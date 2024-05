"Per questi territori occorre ripristinare la comunità montana"

Sotto l’egida della Democrazia Cristiana, nessun altro titolo alla lista, non un simbolo diverso, per amore di trasparenza e chiarezza: "Ho voluto evidenziare il fatto che io provengo da lì e non ho niente da nascondere. Altri candidati c’erano, poi se ne sono andati con partiti di centrodestra. Io no, sono orgoglioso di restare nel mio partito". Claudio Ghirardi, classe 1955, attualmente consigliere comunale della lista con cui è stato eletto nel 2019, “Per il bene di tutti”, è candidato sindaco per Sesta Godano della Democrazia Cristiana, ha molti progetti per il territorio, tra questi il ripristino delle comunità Montane di cui è stato uno dei promotori: "Lo penso per il benessere di questi Comuni, che possano collaborare tra di loro" . Ci sarà da impegnarsi sulla viabilità perché nella gestione della Provincia, dice, ci sono troppe lacune: "Dobbiamo garantire una viabilità decente a queste zone e la tratta autostradale è troppo cara, ci saranno da rivedere le tariffe con agevolazioni a tutti i residenti: anni fa era stato dato un telepass a prezzi scontati".

Nel suo programma spicca la valorizzazione dell’Alta via, l’implementazione dei servizi in campo sanitario, "Siamo a pezzi e bocconi – ha commentato – c’è carenza di medici" . Ghirardi ha voluto spendere alcune parole per la squadra che lo supporterà: "Gente volenterosa, vogliamo tutti bene al territorio, siamo pronti ad impegnarci, ad andare avanti. Ho avuto estrema facilità a mettere insieme il gruppo, tutti hanno accettato di buon grado, dimostrando in questo modo l’affetto che hanno per questa terra e la volontà di fare qualcosa". Sesta Godano è un bel centro, ha proseguito Ghirardi, ma occorrono incentivi e soluzioni per far rivivere il turismo, per rilanciare il commercio: "Le varie attività che sopravvivono devono fare i salti mortali" . Ghirardi è di Zignago ma ci tiene a ribadire che è legato da un affetto enorme a Sesta, tanto da volerne diventare sindaco per portare avanti progetti e migliorarne le condizioni.

Cristina Guala