Penelope sul palco dell’Impavidi Lo spettacolo in prima nazionale

Il teatro Impavidi di Sarzana ospiterà in prima nazionale il nuovo spettacolo prodotto dalla Compagnia degli Evasi dal titolo "Penelope, l’eredità delle donne". Il gruppo teatrale castelnovese che proprio in queste settimane sta facendo incetta di premi in vari concorsi a livello nazionale imponendosi all’attenzione come una delle migliori compagnie italiane non professioniste ha nuovamente scelto il teatro cittadino per il debutto del nuovo lavoro. Venerdì 24 febbraio alle 21, in prima nazionale, le protagoniste dello spattacolo "Acre odore di juta" che nel 2017 ottennero 11 premi nazionali, tornano in scena nel nuovo lavoro scritto da Marco Balma, diretto da Vanessa Leonini. Saranno protagoniste della scena le attrici Mafalda Garozzo, Francesca Lopresti, Sabrina Battaglini, Lucia Carrieri, Monica Moro. Le prenotazioni dei biglietti sono già aperte al botteghino del teatro degli Impavidi oppure telefonando al numero 346-4026006 dal lunedì al sabato 9:30 -13 e il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 19. I biglietti hanno il costo di 13 euro intero, 10 euro under 18, over 65. Disponibili anche sulla piattaforma Vivatiket oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: [email protected]