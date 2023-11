"Pd di Arcola presenta documento per liberare Val di Magra dal traffico"

Nell’incontro “Val di Magra libera alla morsa del traffico”, svoltosi al Circolo Guernica, il Pd di Arcola ha presentato un documento che chiede "l’urgente convocazione di un tavolo di concertazione da parte della Regione" e indica le opere ritenute necessarie. Per il primo quinquennio: completamento Pontremolese; attivazione ‘metropolitana’ di superficie che colleghi le stazioni ferroviarie della vallata; riformulazione dei pedaggi tra i caselli di Sarzana e Santo Stefano per spostare il traffico pesante dalla viabilità urbana a quella autostradale”; variante alla Cisa tra Sarzana e Santo Stefano; attuazione lungo la sponda destra del Magra del quarto lotto della variante Aurelia con raddoppio dello svincolo autostradale di Fornola e delle sue connessioni con nuovo innesto sul viale XXV aprile di Arcola riqualificato sino a un nuovo sottopasso ferroviario in San Genisio e quindi verso il ponte per Sarzana e l’A12. Nel secondo quinquennio: tunnel dal capoluogo verso il ponte di Romito e il casello autostradale di Sarzana; tunnel tra il capoluogo e la piana di Valeriano.