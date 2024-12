Ricorrenza del patrono San Nicola, grande festa tra messe, eventi e stand gastronomici

Arcola, 4 dicembre 2024 – Il borgo di Arcola si prepara a festeggiare il Santo Patrono con due giorni di festa nel centro storico. Correva l’anno 1737 quando con propria delibera, il Podestà e l’assemblea dei quaranta sancirono che il 6 dicembre di ogni anno ad Arcola venisse festeggiato San Nicola quale Santo Patrono del paese. A distanza di quasi 300 anni Arcola rinnova il legame con il proprio custode spirituale, che ha lasciato tracce indelebili nelle menti degli arcolani e nel territorio. Il programma è un mix tra sacro e profano, frutto della collaborazione tra amministrazione comunale, parrocchia di San Niccolò e associazioni di volontariato.

Si comincia venerdi 6 alle 10.30 con le celebrazioni religiose alla presenza del Vescovo e alle 15 nella sala Sandro Pertini del Castello con il racconto del lungo viaggio nel tempo della figura di San Niccolò per tutti i bambini del mondo. Ci saranno tante piccole sorprese, cioccolata calda e dolci. Sabato 7 dalle 9 alle 12 laboratori itineranti per bambini con gli Elfi crea-attivi a cura di Artemisia sempre nella sala del castello in piazza Muccini, alle 14.30 presentazione del calendario de ’Gli amici di Elsa’: sindaci e parroci in fotografia stile Peppone e Don Camillo. Sempre alle 14.30 laboratorio di stampa biglietti natalizi a cura dell’artista arcolana Elena Chiappini, a cui seguiranno alle 16 gli elfi e Babbo Natale che si caleranno dalla Torre pentagonale a cura del gruppo giovani e torrentisti del Cai Sarzana. Alle 17 concerto del gruppo Old Tower Choir di Avenza e per finire fuochi d’artificio dalla sommità della Torre. In chiusura accensione albero di natale in piazza Garibaldi.

Funzionerà il servizio navetta gratuito dalle 8 da piazza della Resistenza al Ponte di Arcola, stand gastronomici a cura di Avis Aido, pubblica assistenza Croce Verde, gruppo donne di San Niccolò e pro loco Trebiano, con la partecipazione degli amici della focaccetta di Licciana Nardi e i salumi della Lunigiana. Tutta la giornata sarà allietata dalla musica e dell’animazione degli elfi del gruppo Teatro Scalzo di Chiavari e dalla presenza del gruppo fotografico Obiettivo Spezia, i cui scatti verranno successivamente proiettati nella sala del Castello, con premiazione di quelli ritenuti migliori. Il programma completo è scaricabile dal sito istituzionale del Comune e dalle pagine social.