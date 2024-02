Passerella pedonale, lavori fermi. Tonelli ’pizzica’ l’amministrazione. L’assessore replica: "Legga l’Albo"

"Quanto dovranno ancora aspettare i cittadini prima di poter utilizzare la passerella che collega via Emiliana a via del Murello e l’attraversamento del canale Rigoletto?" A chiederlo è Andrea Tonelli, consigliere di ’Sarzana protagonista’, in un’interpellanza a risposta scritta in cui evidenzia diverse criticità nel quartiere di Crociata.

Oltre a chiedere lumi sui lavori della passerella, affidati alla Tecnotetto srl e iniziati ufficialmente lo scorso 28 marzo ma poi sospesi a giugno per via dello stato decisamente più ammalorato del previsto del materiale ligneo, Tonelli concentra la sua attenzione anche sul cattivo stato del manto stradale con particolare riferimento a via Marina 1: "A causa delle diverse buche presenti, quando si percorrono le vie di Crociata sembra di fare un percorso a ostacoli. A preoccuparci è soprattutto lo smottamento in continua evoluzione di via Marina, delimitato solo da transenne mobili, presente da alcuni mesi senza alcun preavviso segnaletico. Anche via Silea risulta particolarmente pericolosa per i pedoni e per le auto che attraversano via Fondamento a causa dei mezzi pesanti diretti verso l’isola ecologica".

Tra le criticità del quartiere il consigliere individua anche lo stato di abbandono del parco giochi Flavio Bertone "divenuto zona di bivacco e dormitorio per persone senza fissa dimora" e "la continua presenza di personaggi probabilmente atti a smercio di sostanze stupenti nella zona sottopasso ferroviario e tra via Chiavica e via Tusini". E chiede: "Esiste un piano di controllo del territorio per monitorare gli obiettivi sensibili del quartiere? È in programma la riqualificazione del parco Bertone e un bando per affidarne la gestione? Sono previsti i interventi per riqualificare l’attraversamento del canale Rigoletto e la passerella tra via Emiliana a via del Murello?".

Non si sottrae alla risposta, contatatto da ’La Nazione’, l’assessore alle opere pubbliche Giorgio Borrini: "Il consigliere Tonelli, che ringrazio per la sempre utile attività consiliare, dovrebbe ormai aver scoperto uno strumento essenziale che è l’albo pretorio. Tre settimane fa lì è stata pubblicata la determina di approvazione della variante chiesta dalla ditta affidataria per la passerella. La ditta aveva chiesto una sospensione dei lavori avendo verificato una condizione dei materiali lignei davvero pessima per studiarne il possibile recupero". I lavori consistono nel ripristino della rampa di accesso lato nord e del camminamento in sicurezza, con la messa in posa di una ringhiera riporterà a norma le condizioni di utilizzo. La durata dei lavori, dalla data della loro ripresa che dovrebbe avvenire in primavera, sarà di circa 4 mesi.

Elena Sacchelli