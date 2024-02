Passerella pedonale: "Delusi dai lavori"

E questo sarebbe il marciapiede? Lo chiede il comitato delle "Pianazze nel cuore" che critica i lavori svolti dall’amministrazione arcolana in merito alla passerella pedonale richiesta da anni per la sicurezza di chi transita nel sottopasso alle Pianazze, visto che il passaggio di mezzi e camion è ingente e troppo pericoloso per chi deve camminare. "Dopo anni di promesse, di rinvii dovuti ai tempi della progettazione e dal problema di reperire le risorse, ecco il fantastico e avveniristico marciapiede costruito dal Comune di Arcola". Tramite il loro portavoce Giuseppe Mori ironizzano, ma con grande delusione fanno sapere che si aspettavano ben altri lavori.

Progetti, incartamenti e promesse, durate a lungo per poi avere solo dei new jersey in cemento a delimitare un pezzo di strada: "Francamente dopo anni di attesa, noi residenti ci aspettavamo un marciapiede vero, rialzato e con un guardrail, no di certo un tratto di strada delimitato da new jersey peraltro neanche bloccati alla sede stradale". Una critica a cui se ne aggiunge un’altra. La passerella costruita si restringe all’entrata, spiegano i residenti, in modo da rendere impossibile il transito a un disabile o a una mamma con la carrozzina. Forse una soluzione provvisoria? E’ quello che auspicano i residenti i quali non possono credere che ci siano voluti due anni di richieste, l’ultima cinque mesi fa, e alcuni giorni di lavori solo per delimitare la strada con i new jersey.

Cristina Guala