PassAmi avanti è un bellissimo gesto di sensibilità

Sarzana (La Spezia) 14 ottobre 2021 - Un messaggio di civiltà che ha visto uniti l’associazione “Insieme per i diritti dei nostri figli” Confesercenti La Spezia e Lions Club Sarzana. Si chiama “PassAMI Avanti” l’iniziativa lanciata a Sarzana che vedrà impegnati i commercianti per migliorare la qualità della vita delle persone speciali e favorire la loro quotidianità e rendere il più piacevole possibile il momento degli acquisti dei beni di prima necessità e non soltanto. Confesercenti oltre a sensibilizzare i propri iscritti sull’importanza di semplificare l’accessibilità in autonomia dei luoghi e delle attività da parte delle persone con diverse abilità ha redatto un elenco delle attività aderenti all’iniziativa che hanno dato la disponibilità ad agevolare gli acquisti delle famiglia che ne faranno richiesta.Il progetto prende il via dalla nostra città dove verranno affissi manifesti, consegnate vetrofanie da applicare sulle vetrine dei negozi che aderiranno all’iniziativa e consegnate 500 card servizi da distribuirsi agli aventi diritto che ne faranno richiesta presso la sede di Sarzana dell’Associazione Insieme.