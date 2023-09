Partecipazione. Al via il progetto

Gazebi nei luoghi pubblici per parlare con la popolazione. E’ uno degli obiettivi che la sindaca di Arcola Monica Paganini ha annunciato nell’assemblea organizzata dal sindacato pensionati Cgil nella sede della Humanitas di Romito. Dopo averdetto che il 7 ottobre parteciperà a Roma alla manifestazione nazionale assieme al mondo associativo, ha fornito alcuni dati dell’impegno del Comune: "Ci muoveremo per la sanità, sarà riproposto alla Regione di finanziare una casa di comunità locale, presidio indispensabile per il rilancio di una strutturata medicina territoriale". Focus sulla scuola: l’amministrazione – ha detto – si è battuta per difendere tutte le scuole pubbliche del territorio anche quelle minori presenti nelle frazioni. "Inoltre abbiamo ottenuto dal Pnrr finanziamenti per oltre 3 milioni di euro per la creazione di un polo materno infantile al Ponte Arcola – ha aggiunto – e messo in sicurezza le scuole di Romito con nuova mensa". Nell’ambito dei servizi sociali si è parlato di come fronteggiare le nuove povertà e la cancellazione del reddito di cittadinanza anche incentivando l’impegno in lavori socialmente utili, soprattutto in un comune con reddito medio pro capite basso. Attenzione alle politiche di integrazione degli immigrati che compensano le riduzioni anagrafiche, soprattutto aiutando a imparare la lingua italiana. La sindaca ha lanciato infine un appello per la partecipazione di cittadini e associazioni: "Metteremo gazebi in luoghi frequentati per aprire canali diretti di informazione e comunicazione".

Cristina Guala